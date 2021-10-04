شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة إيلون ماسك تنصب فخًا للمصورين بـ"البيان الشيوعى" لـ كارل ماركس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، المغنية الكندية جرايمز، وهى تقرأ نسخة من كتاب "البيان الشيوعى" لـ كارل ماركس، وذلك بعد انفصالها عن إيلون ماسك، أحد أغنى رجال العالم، والتقطت الصور للمغنية الكندية وهى تقرأ الكتاب فى الشارع، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

التقطت صور "جرايمز"، والاسم الحقيقي لها كلير إليز باوتشر، فى شوارع لوس أنجلوس، والتى ظهرت مرتديه زيًا بنيًا، مع نسخة من بيان عام 1848 المناهض للرأسمالية، لكنها كشفت الآن، أن الكتاب لم يكن أكثر من خدعة لخداع المصورين ووسائل الإعلام لوضع "إيلون ماسك" و"كارل ماركس" في العنوان نفسه.

وشاركت جرايمز عبر حسابها على "تويتر"، صورة لمقال نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، بعد أن انتشرت صورها على نطاق واسع، وجاء فى العنوان: "شوهدت جرايمز وهو تقرأ كارل ماركس بعد انفصالها عن أغنى رجل في العالم إيلون ماسك"، وقالت فى تعليقها عليه، إنها "متوترة حقًا" من المصورين الذين يتابعونها طوال الأسبوع، لكنها أدركت أنها "فرصة للتصيد" عن طريق ظهورها بكتاب "البيان الشيوعى".

وسبق لـ ماسك أن تزوج قبل لقائه جرايمز، من الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، والممثلة البريطانية تالولاه رايلى، فيما أعلن الملياردير الأمريكى ومؤسس شركتى "سبيس إكس" و"تسلا"، انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية جرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات، حسبما ذكرت شبكة "بى بى سى" البريطانية.



جرايمز

يذكر أن ماسك بدأ عام 2020 بثروة تقدر بـ27 مليار دولار، وكان بالكاد من بين أغنى 50 شخصًا، قبل أن تتضخم ثروته بشكل صاروخي خلال 2020، وأضاف سعر سهم تسلا Tesla الصاروخي - الذي زاد أكثر من 9 أضعاف خلال العام الماضي - أكثر من 150 مليار دولار إلى صافي ثروته، بحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية.



طليقة ماسك

تجاوز إيلون ماسك وارن بافيت في يوليو 2020 ليصبح سابع أغنى شخص، وفي نوفمبر من العام نفسه، تجاوز ماسك بيل جيتس ليصبح ثاني أغنى شخص، وفي مطلع العام الجاري صعد إلى قمة القائمة ليزيح مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس، الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم منذ عام 2017.

وبعد نتائج مذهلة وصعود صاروخي لأسهم شركة تسلا، تراجعت قيمة السهم من 890 دولار بداية العام الجاري، إلى نحو 671 دولار مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، مع انخفاض وصل إلى 566 دولار للسهم في مطلع شهر مارس الماضي ما أثر على ماسك الذي تراجع من القمة إلى المركز الثالث قبل أن يعود إلى الترتيب الثاني بالقائمة.

ويحتل ماسك بحسب مؤشر بلومبرج للثروة الترتيب الثاني في قائمة أثرياء العالم برصيد ثروة تصل إلى نحو 184 مليار دولار.