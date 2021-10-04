شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض مسرحية في سابع أيام المهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الخليج 365 من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، 6 عروض مسرحية مختلفة الجهات الإنتاجية، تبدأ على مسرح الجمهورية فى السادسة مساء، بتقديم العرض المسرحي "وفاة بائع متجول" إنتاج فرقة طيبة المستقلة، تأليف آرثر ميللر، إعداد وإخراج سعيد مذكور، وعلى مسرح السلام، يعرض في الثامنة مساء العرض المسرحي "مهاجر بريسبان" إنتاج قصر ثقافة الأنفوشى، تأليف الشاعر اللبناني الكبير جورج شحادة، وترجمة أدونيس، وإخراج الدكتور جمال ياقوت،.

وعلى مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، يعرض فى الثامنة مساء، العرض المسرحي "برنتانيا" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف مينا بيباوى، وإخراج مينا لويز، وفى العاشرة مساء يقدم على مسرح الهناجر، العرض المسرحي "السيرة الوهمية" إنتاج مركز الهناجر للفنون، والعرض مستقى من نصوص مسرحية للكاتب الراحل رأفت الدويرى، وإخراج طارق الدويري.

وفى العاشرة مساء، يقدم على قاعة صلاح جاهين بمسرح الطليعة، العرض المسرحي "التغريبة بنت الزناتي" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، من تأليف بكري عبدالحميد، وإخراج منار زين، وفى العاشرة مساء أيضا يقدم العرض المسرحي "كيفين" إنتاج قصور الثقافة، تأليف أحمد عبد الرازق، إخراج حسام ياسين.