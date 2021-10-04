شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تروج لأحدث أغانيها "مكانى مش هنا" من ألبومها الجديد "تجار سعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت المطربة أمينة عن أحدث أغانيها "مكاني مش هنا"، من ألبومها الجديد "تجار سعادة"، المقرر طرحه قريبًا فى الأسواق، ونشرت أمينة بوستر الأغنية، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت قائلة: "قريبًا مكاني مش هنا من ألبوم تجار سعادة".



أمينة

وحلت أمينة ضيفة على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، فى حلقة الأربعاء الماضى بصحبة الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة.

وقالت أمينة خلال الحلقة إنها تعشق السهر طيلة عمرها منذ صغرها، وكشفت أنها من محافظة الإسكندرية من منطقة الورديان، اسمها الحقيقى وفاء الفخرانى، والشركة المنتجة اقترحت عليا اسم أمينة اسمًا فنيًا.

وتابعت أمينة رغم كونها إسكندرانية لكنها تخاف من البحر، موضحة: "كنت هغرق فى مرة، لكن بحب أقعد على البحر وأغنيله "يا بنت يا أم المريلة الكحلى".

وأضافت أمينة: "تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وجئت من الإسكندرية عشان أمثل بس، وأول مرة أشوف عمرو عبد الجليل فى مسرح محمد نجم".وكشفت أنها كانت تفتعل المشكلات فى صغرها قائلة: "كنت بتخانق كتير وأنا صغيرة، ومرة كنت عايزة ألبس بدلة ظابط فى العيد وماما ضربتنى بالقلم".