نضال الأحمدية: محمد رمضان مظلوم ومهضوم

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

رد النجم محمد رمضان، على حديث الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عنه خلال إستضافتها في برنامج "أول مرة" مع على ياسين عبر الجديد.



حيث قالت نضال الأحمدية، خلال المقابلة، عمرو أديب حبيبي ولكن ما عنده قضية في الكون غير محمد رمضان ومحمد مظلوم وكثير مهضوم في رده عليه".

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحلقة، والذي تضمن كلام نضال الاحمدية عنه، وعلّق قائلاً:"الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الاحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر و المستقبل لن يخذلك أبداً محمد رمضان".

ومن ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان، الأيام الماضية، عن خوضه لسباق دراما رمضان 2022، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بالمنتج محمد السعدي، خلال جلسة عمل، وعلق عليها كاتباً: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج #محمد_السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين، رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير، «ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم».

ولم يعلن «رمضان»، عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل من ناحية الاسم والأبطال المشاركين، ولكن علمت "بوابة أخبار اليوم"، من مصاردها بأن الفنانة دينا الشربيني ستشاركه في العمل بالبطولة النسائية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وحقق نجاحاً كبيرا.

مسلسل «موسى»، دارت أحداثه في إطار صعيدي بقرية - بسوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته، وشارك في بطولته كل من الفنانة هبة مجدي وسمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد

سلامة.