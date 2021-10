فيلم جديد يجمع جورج كلوني مع براد بيت.. ومنافسة شرسة لشركات الإنتاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتاحت هوليوود واحدة من أكبر حروب العطاءات لهذا العام، حيث تنافست شركات إنتاج عالمية ضخمة للفوز بإنتاج الفيلم المرتقب لقطبي سينما هوليوود “جورج كلوني” و”براد بيت” مع المخرج “جون واتس”.

لكن استطاعت منصة Apple، فى النهاية الفوز بالإنتاج، وفقًا لما نشره موقع “Daily Mail”.

وعلى الرغم من الاحتفاظ بالعديد من التفاصيل طي الكتمان، إلا أن”جون واتس” هو من سيقوم بكتابة وإخراج والمشاركة في إنتاج فيلم الإثارة المرتقب- الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد- كما يساهم النجمان أيضًا في الإنتاج من خلال شركات الإنتاج الخاصة بهما، Smokehouse Pictures وPlan B Entertainment.

وتتمحور قصة الفيلم حول اثنين من الموظفين، يلعبهما كلٍ من “كلوني” و”بيت”، وكلاهما يعمل بمفرده… لكن مساراتهما تتقاطع عندما يتم تكليفهما بنفس الوظيفة.

“كلوني” و”بيت” صديقان قدامى، ويُمثل هذا التعاون لقاءهما مجددًا بعد ما يقرب من 11 عاماً من البعد، حيث لعب “بيت” و”كلوني” دور البطولة عام 2008 في آخر لقاء لهما، بفيلم الكوميديا Burn After Reading.

وقد تألقا لأول مرة في فيلم Ocean’s Eleven عام 2001، الذي سيحتفل بعيده العشرين في ديسمبر، ثم تلاه Ocean Twelve عام 2004 و Ocean Thirteen عام 2007.

قام “جون واتس” بإخراج أفلام Spider-Man الثلاثة الماضية Spider-Man: Homecoming وSpider-Man: Far From Home وSpider-Man: No Way Home. حقق Far From Home أرباحًا بلغت 1.1 مليار دولار عندما تم إصداره في عام 2019، بينما سيتم طرح No Way Home في دور العرض في 17 ديسمبر.

لدى “بيت” حاليًا فيلمان في مرحلة ما بعد الإنتاج، وكلاهما مقرر عرضهما عام 2022، Bullet Train بطولة “ساندرا بولوك” و”جوي كينج” وLost City of D، حيث من المقرر عرضهما في 8 و15 إبريل 2022 على التوالي. بينما يقوم حاليًا بتصوير فيلم الكاتب والمخرج “داميان شازيل” الجديد Babylon، والذي تدور أحداثه في العصر الذهبي لهوليوود.

أما “كلوني” فهو يعمل أيضًا مع صديقه القديم “بن أفليك” في الفيلم القادم The Tender Bar، الذي يخرجه “كلوني” حيث من المقرر طرحه في 17 ديسمبر. كما من المقرر أن يلعب دور البطولة في فيلم Ticket to Paradise، من بطولة “جوليا روبرتس”، “كايتلين ديفر” و”بيلي لورد”، حيث من المتوقع له أن يُصدر في سبتمبر 2022.