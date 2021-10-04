نيكول سابا تعيش حالة نشاط فني.. وتكشف سبب اختفائها عن الدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة اللبنانية، نيكول سابا، حالة من النشاط الفني في مصر، وذلك بعد أن أحيت عدة حفلات صيفية، وطرحت أغنية “الجو حلو”، باللهجة المصرية مؤخراً.

وتحدثت نيكول سابا في تصريحات صحفية، عن أغنيتها الجديدة، وسبب اختفائها عن الدراما، وأعمالها الجديدة، إذ قالت: “سعيدة جداً بأغنية (الجو حلو)، لأنها أغنية فريش صيفية بامتياز وتناسب جميع الأجواء الصيفية، وكذلك الكليب الخاص بها فريش صيفي مبهج”.

وبشأن اختفائها عن الدراما في الفترة الأخيرة، عقبت نيكول: “ابتعدت بسبب انتقائي الشديد في اختيار الأعمال الدرامية، لأنني بعدما قدمته في الدراما لن أقبل الظهور بعمل إلا إذا كان قوياً وإضافة لي”.

أما عن أعمالها السينمائية، فكشفت: “أحضر لفيلم سينمائي سوري لبناني، من المحتمل أن يتم تصويره داخل دولة الإمارات، فأنا مازالت في مرحلة المفاوضات، وعند الانتهاء منها سوف أعلن التفاصيل”.

وعن أعمالها الغنائية الجديدة، قالت نيكول سابا: “أستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان (الباب يفوت جمل)، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع علي فتح الله، وهي (دانس ميوزيك)، انتهيت من تسجيلها خلال المرحلة الأولى من (كورونا)، وأجلتها بسبب نوعية المزيكا الخاصة بها التي كانت لا تناسب تلك الفترة، لكن سوف أطرحها الشهر المقبل”.

وتابعت نيكول سابا، قائلة: “أيضاً أحضر لأكثر من أغنية مختلفة، من خلالها سترون نيكول في شكل جديد ومختلف في الفترة المقبلة”.