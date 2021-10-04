يوليا بيريسيلد تستعد لتصوير فيلم Challenge خارج كوكب الأرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن تقلع الممثلة الروسية “يوليا بيريسيلد” إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الحالي لبداية تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي Challenge والذي يعني التحدي.

وبحسب موقع “Euro News” ستنطلق “بيريسيلد” جنبًا إلى جنب مع رائد الفضاء الروسي “أنطون شكابليروف” والمخرج والممثل “كليم شبينكو”، 37 عامًا، على متن مركبة الفضاء Soyuz MS-S سويوز إم إس-إس في 5 أكتوبر، إلى المحطة الفضائية التي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 354 كم.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق أول طاقم مكون من مدنيين على متن صاروخ وكبسولة سبيس إكس Space X.

قال المخرج “شبينكو” في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: “إن تصوير Challenge سيستغرق أسبوعين على متن المحطة الفضائية”. مضيفًا أن أحداث الفيلم تدور حول قصة شخص عادي، طبيب لا علاقة له باستكشاف الفضاء ولم يفكر فيه أبدًا، يُعرض عليه السفر إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ حياة رائد فضاء بإجراء عملية عاجلة له.

وقال رائد الفضاء “شكابليروف”: “لن أمارس دور البطولة في الفيلم، لكن ما زلت بحاجة إلى معرفة كيفية صنع فيلم في مكان غير عادي مثل الفضاء الخارجي”.

صرحت الممثلة الرئيسية في الفيلم “يوليا بيريسيلد”، أن الأمور لن تكون على نفس المستوى كما هي على الأرض، لكنها سنبذل قصارى جهدها هي والطاقم.