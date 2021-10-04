ردّ فعل النجوم على حملة إلهام شاهين للتبرّع بالأعضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلاً واسعاً عقب إعلانها عن رغبتها التبرع بأعضاء جسدها بعد الوفاة لإنقاذ المرضى، وأوضحت شاهين في فيديو نشرته عبر حسابها أنها سألت شيوخاً مستنيرين وأكدوا لها عدم حرمانية التبرع.

وعقب فيديو إلهام شاهين، تفاعل بعض الفنانين مع الحملة، وكشفوا عن نيتهم في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، ومن بينهم المنتج محمد العدل الذي أكد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضامنه مع الحملة حيث قال: “أتفق معك وأعلن تبرعي بأي عضو من أعضائى قد يفيد غيري بعد وفاتي، لا أعرف إن كان سيتبقى بعد هذا العمر ما يفيد من أعضائى أو لا”.

وشاركت أيضاً الفنانة الشابة ياسمين رحمي في حملة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث كتبت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الإنسان لما بيموت بنوزع متعلقاته صدقة للناس تستفيد منها وتدعيله وبنوزع فلوسه وممتلكاته القيّمة، حسب القانون أو حسب وصيته، لذلك قررت أوصي بتوزيع أعضاء جسدي بعد موتي لأي إنسان محتاج لها في علاجه”… وأضافت قائلةً: “ما اعتقدش إن ربنا هيزعل مني إني هتبرع بأعضائي وأنقذ بيها حياة إنسان بدل ما ياكلها الدود وأتمنى يكون فيه خانة في البطاقة تنص على قرار أي متبرع لتسهيل الإجراءات زي ما في معظم البلاد موجود”.

كما أعلنت الفنانة إيناس عز الدين في تصريحات صحافية أنها قررت التبرّع بأعضائها عقب وفاتها حتى يستفيد منها المرضى.