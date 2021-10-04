مي عز الدين تفاجئ جمهورها بظهور حديث.. ونجوم الفن: “وحشتينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة المصرية، مي عزالدين، الجمهور بصورة حديثة لها، في ظهور يعد نادراً على “السوشيال ميديا”، في ظل اختفاء تام من جانبها عن مواقع التواصل على العكس من ذي قبل.

وبات ظهور مي على “السوشيال ميديا” قليلاً للغاية، إذ تنشر صورة كل شهر ونصف، أو تعلق على حدث قوي، مثل مرض النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، مؤخراً.

وكانت آخر صورة نشرتها مي في حسابها على “إنستغرام”، في 30 أغسطس الماضي، لتعود وتنشر صورة حديثة لها اليوم، وتحديداً قبل 6 ساعات، حصلت فيها الصورة على إعجاب أكثر من 100 ألف شخص.

وظهرت مي في الصورة بشكل عفوي للغاية، إذ ابتسمت ابتسامة خفيفة، وتركت شعرها الكثيف منسدلاً على كتفها من جانب واحد، والتقطت الصورة على طريقة “السيلفي”، حيث كانت الإطلالة رقيقة اعتمدت فيها على البساطة والمكياج الهادئ.

ولأن ظهور مي نادر فقد تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع الصورة، مؤكدين اشتياقهم لها، وسألوها عن سبب اختفائها، بينما أبدى آخرون إعجابهم بظهورها المميز.

ومن النجوم الذين تفاعلوا مع مي: زينة، راندا البحيري، نورهان، سارة الطباخ، تامر شلتوت، نيقولا معوض، وإدوارد.

يذكر أن الفنانة مي عزالدين قليلة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، فيما استطاعت أن تخطف الأنظار إليها من خلال مسلسل “خيط حرير”، الذى عرض مؤخراً، وحقق نجاحاً كبيراً.