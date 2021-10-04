من عامر خان إلى سانجاي دوت.. مشاهير طلقوا أكثر من مرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إن حالات طلاق المشاهير البارزين ليست شيئاً جديداً في عالم بوليوود.. فعلى مر السنين، رأينا حالات العديد من المشاهير الذين تزوجوا لعقد من الزمن قد أنهوا زواجهم.. وعلى الرغم من أنك قد تكون سمعت عن ممثل/ ممثلة معينة في بوليوود، قد انتهى زواجهما مرة واحدة، فقد لا تكون على دراية بالمشاهير الذين طلقوا أكثر من مرة.

وفي هذا المقال، نتحدث عن مشاهير عالم بوليوود، الذين أنهوا زيجاتهم عدة مرات، وواصلوا حياتهم بسرعة:

عامر خان:

ترك نجم بوليوود، عامر خان، الجميع في حالة ذهول عندما أعلن طلاقه من كيران راو، بعد زواج استمر لمدة 15 عاماً، وقد أصدر عامر وكيران بياناً مشتركاً، ورد فيه أنهما قد أنهيا زواجهما، لكنهما سيستمران في رعاية ابنهما آزاد.

وقبل كيران، كان عامر متزوجاً من المنتجة الهندية رينا دوتا، لمدة 16 عاماً تقريباً، حتى طلب الطلاق منها عام 2002، وقد أثمر زواجهما طفلين” جنيد وإيرا.

سانجاي دوت:

تزوج النجم المخضرم سانجاي دوت، لأول مرة، من ريتشا شارما عام 1987، وفي 1993 تقدم الممثل بطلب الطلاق من شارما، ولسوء الحظ، توفيت ريتشا عام 1996 بشكل مفاجئ، وبعد ذلك تزوج دوت ريا بيلاي، لكن لم يدم زواجهما طويلاً.

واليوم، يعيش سانجاي حياة زوجية سعيدة ومستقرة مع زوجته الممثلة السابقة مانياتا دوت ولديه طفلان؛ هما: شهران وإقرأ.

كاران سينغ جروفر:

تزوج كاران سينغ جروفر من شرادها نيجام عام 2008، وانفصل الممثل التلفزيوني الذي تحول إلى نجم بوليوود وشرادها في غضون 10 أشهر من زواجهما. وفي وقت لاحق، تزوج سينغ من الممثلة التلفزيونية جنيفر وينجيت، لكن لم يشأ القدر أن يدوم زواجهما لفترة طويلة، وانفصل الثنائي. وهو الآن متزوج من الممثلة المتألقة وعارضة الأزياء بيباشا باسو.

كيشور كومار:

تزوج المغني الأسطوري الراحل، كيشور كومار، أربع مرات في حياته، وبعد طلب الطلاق من روما غوش ومادهوبالا ويوجيتا بالي، تزوج كومار من لينا تشاندافاركار، وكان سعيداً، ولفظ أنفاسه الأخيرة عام 1987.

نيليما عظيم:

مي عز الدين تفاجئ جمهورها بظهور حديث.. ونجوم الفن: “وحشتينا”تزوجت ممثلة بوليوود نيليما عظيم لأول مرة من الممثل بانكاج كابور، لكن زواجهما لم ينجح، واختارت نيليما وبانكاج الانفصال. وبعد طلاقها من بانكاج، تزوجت نيليما من راجيش خطار، لكن لسوء الحظ لم يستمر زواجهما طويلاً.