مشاهير انضموا إلى هيئة المحلفين القضائية.. فمن هم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتعرض المشاهير والنجوم حول العالم للمشكلات والعوائق، التي في بعض الأحيان تقودهم للساحات القضائية. وهؤلاء المشاهير الذين نستعرض أسماءهم من خلال التقرير التالي تم استدعاؤهم من أجل الانضمام لهيئة المحلفين القضائية للمشاركة في التأكد من الأدلة والمساعدة في إصدار الحكم النهائي.

ونرصد أبرز هؤلاء النجوم من خلال السطور التالية:

جيجي حديد:

استدعت المحكمة العليا بمدينة مانهاتن الأميركية عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، وذلك من أجل الانضمام لهيئة المحلفين في قضية مواطنها المنتج هارفي وينستون، الذي يقضي الآن عقوبات بالحبس، جراء ارتكابه انتهاكات أخلاقية وبالفعل شاركت حديد في جلسة الاستجواب الأولى، وبعدها قررت المحكمة إخراجها من هيئة المحلفين لأنها تربطها علاقة صداقة بإحدى ضحايا وينستون البالغ عددهن 105 نساء، وهي عارضة الأزياء الإنجليزية كارا ديليفين لذلك لن يُعتد بشهادتها.

تايلور سويفت:

في عام 2016، تم استدعاء المغنية الأميركية الشهيرة، تايلور سويفت، لتكون جزءاً من هيئة المحلفين في قضية خطف وتعدٍّ جسدي، لكن بعد ذلك طُلب منها الانسحاب من هيئة المحلفين، لأنها كانت تشارك بنفس الدور في قضية مشابهة أخرى.

توم هانكس:

انضم النجم توم هانكس لهيئة المحلفين القضائية، وذلك خلال قضية عنف منزلي وقعت أحداثها في مدينة لوس أنجلوس، وحينها توجه أحد العاملين في مكتب المدعي العام لهانكس، وقام بشكره على الانضمام للقضية وتأدية الواجب تجاه بلاده.

أوبرا وينفري:

انضمت المذيعة التلفزيونية الشهيرة، أوبرا وينفري، لهيئة المحلفين للنظر في قضية قتل بولاية شيكاغو، وفي نهاية القضية شاركت وينفري حكمها مع بقية أعضاء الهيئة، ووجدوا أن المشتبه به مدان، وفي وقت لاحق أعربت وينفري عن حزنها من إدانة هذا الشخص.

براد بيت:

في عام 2014، أصبح النجم الأميركي براد بيت ضمن هيئة المحلفين في محكمة لوس أنجلوس الجنائية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء النجم الشهير للانضمام لهيئة المحلفين، لكن في هذه المرة تم الاستغناء عن مشاركته لأنه كان مشتتاً وفاقداً للتركيز بشكل كبير.

مادونا:

في عام 2014، تم الاستغناء عن مادونا كعضو في هيئة المحلفين القضائية، وذلك بعد مرور ساعتين فقط من انضمامها، لأنها كانت تتسبب في إلهاء وتشتيت كبيرين.