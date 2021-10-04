فيديو| سعد لمجرد: نمت في الشارع وجوعت كتير

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

يحل المطرب المغربي سعد لمجرد ضيفا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء.



سعد لمجرد، خلال ظهوره في البرومو الدعائي للحلقة: لأول مرة أخوكم سعد نام كتير في الشارع وجوعت كتير ومكنش عندي فلوس كتير وهدفي لسه بين عنيا وهوصله

وغنى سعد لمجرد، في الحلقة أغنية "مشيت خلاص"، للنجم اللبناني وائل جسار، وتفاعل معه الحصور بالغناء معه وإيضا أمير كرارة.

ومن المقرر أن يتحدث سعد لمجرد لأول مرة خلال الحلقة عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أمير كرارة، كان مسلسل "نسل الاغراب"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، بطولة مشتركة مع النجم أحمد السقا، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيرا.