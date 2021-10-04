عمرو دياب يطرح برومو أغنية "حلو التغيير" من ألبوم "عيشنى"

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

طرح النجم عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "حلو التغيير" من ألبومه "عيشني"، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس، ومن المقرر طرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

اغنية حلو التغيير

وأعلن الهضبة عمرو دياب مؤخرًا عن قرب طرح أغنية "عيشني" وذلك من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكشف أيضاً عن استعداده لطرح أغنية "أذواق"، والأغنيتين من ألبومه الجديد "عيشنى" الذى يطرح أغانيه تباعاً منذ بداية الصيف

وفى سياق آخر يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العقبة بالأردن منتصف شهر أكتوبر الجارى ، ووفقا للجهة المنظمة للحفل فإن جميع التذاكر قد نفذت عقب طرحها إليكترونياً عبر موقع الحجز بدقائق معدودة في سابقة هي الأولى من نوعها .