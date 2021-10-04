نوال الزغبى تحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان بابل بالعراق 29 أكتوبر الجارى

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبى، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى، والمقام بدولة العراق، يوم الجمعة الموافق 29 من شهر أكتوبر الجارى على المسرح البابلى، والتي تقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.



وطرحت النجمة نوال الزغبى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

ما أعلنت نوال الزغبى، اعتذارها عن عدم قبولها لجائزة موريكس ديور هذا العام، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها لبنان، قائلة: "لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها".

وقالت الزغبى، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر: "لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذارى عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير".

وطرحت نوال مؤخرا أغنية تحمل اسم "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.