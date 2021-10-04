الفرحة فرحتين.. بطل Squid Game يرزق بطفله الأول بعد نجاح مسلسله

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

استقبل الممثل الكورى بطل مسلسل Squid Game، بارك هاى سو، طفله الأول، الأسبوع الماضى، حيث رزق نجم لعبة الحبار، البالغ من العمر 39 عامًا، طفلًا فى 29 سبتمبر الماضى، وحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن زوجته وطفلهما كانا بصحة جيدة بعد الولادة.



وفي مقابلة صحفية عالمية، تحدث الممثل عن عائلته ورغباته المهنية، وقال: "أنا ممتن جدًا لأن الكثير من الناس حول العالم يهنئونني على ولادة ابنى"، وأضاف: "لقد أبلغت زوجتى قبل المقابلة اليوم بأن الخبر سيصدر اليوم، لذا من المتوقع الحصول علي التهنئة اللطيفة هذه".

ومع ذلك، فإن ولادة ابن الممثل ليست الخبر السار الوحيد، حيث أصبح يحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، بعد عرض Squid Game.

تصدر المسلسل الكوري Squid Game، التريند والأكثر مشاهدة بمجرد طرح الموسم الأول منه، باعتباره من اكثر المسلسلات تشويقا، حيث يروي قصة مجموعة من الأشخاص اللذين تمت دعوتهم للمخاطرة بحياتهم في لعبة البقاء على قيد الحياة مع جائزة ضخمة في النهاية للشخص الذي سيستطيع أن ينجو بحياته.

وبعد انتهاء أحداث المسلسل ظهرت أسئلة من المتابعين علي السوشيال ميديا حول الموسم الثاني المحتمل، على الرغم من أن مخرجه هوانج دونج هيوك قد اعترف بأنه ليس لديه أي خطط حاليًا وقد يعود إلى صناعة الأفلام قبل العمل علي الجزء الثاني.

وقال المخرج في تصريحات لموقع " Varietyليس لدي خطط مطورة لـ Squid Game 2فمجرد التفكير في الجزء الثاني أمر مرهق..ولكن إذا كنت سأفعل ذلك ، فمن المؤكد أنني لن أفعل ذلك بمفردي. سأفكر في استخدام ورشة كتابة والتعاون مه العديد من المخرجين ذوي الخبرة."

كما تحدث هوانج عن سبب اعتقاده أن المسلسل لعب علي وتر حساس على مستوى العالم ،قائلا "أردت أن أكتب قصة رمزية أو حكاية عن المجتمع الرأسمالي الحديث ، شيء يصور منافسة شديدة ، فالمسلسل إلى حد ما مثل المنافسة الشديدة في الحياة" ، موضحا "لكنني أردت أن تستخدم نوع الشخصيات التي قابلناها في الحياة الواقعية من خلال لعبة للبقاء وسط دراما بشرية ".

وأضاف "الألعاب المصورة بسيطة للغاية وسهلة الفهم ..وهذا يسمح للمشاهدين بالتركيز على الشخصيات ، بدلاً من تشتيت انتباههم بمحاولة تفسير قواعد اللعبة".