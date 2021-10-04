أنغام تهنئ ابنها عمر بعيد ميلاده: عقبال 100 سنة يا عمرى يا حبيب أمك

محمد الفلاح - الإثنين 4 أكتوبر 2021

حرصت الفنانة أنغام، على تهنئة ابنها عمر، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم الإثنين، 4 أكتوبر، ونشرت أنغام، مجموعة من الصور تجمعهما معًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "عقبال 100 سنة يا عمري يا حبيب أمك"، وكتبت أنغام على صورة أخرى: "يارب احفظ عمري وروحي".



مؤخرًا، أحيت الفنانة أنغام، حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.

ومازحت أنغام واحدًا من جمهور الحفل خلال تواجدها على المسرح، قائلة: "من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.. أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص".

مؤخرا، أحيت الفنانة أنغام، حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.