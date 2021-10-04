حلا الترك تكشف لأول مرة عن طبيعة دراستها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، جمهورها المتابع لحسابها في موقع “إنستغرام”، مجموعة من الصور التي وثقت وجودها داخل الجامعة التي تقضي فيها فترة دراستها الجامعية التي بدأتها هذا العام.

وعبرت الترك، التي حظيت بمنصب نائبة لرئيس مجلس الطلبة في الجامعة، عن إيمانها ببعض الكلمات التي تعد أسلوباً في الحياة، وهي الحلم وتصديق ما يرغب به البعض، إضافة إلى التجرؤ والإقدام على ما يريد الشخص.

ودونت حلا الترك تلك الكلمات، من خلال تعليقها على الصور التي نشرتها، وهي: “حلم، صدق، تجرأ، افعل”، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور، حيث نالت الصور إعجاب قرابة 100 ألف شخص.

وتفاعل الجمهور في التعليقات، مبدين محبتهم للفنانة الشابة، وأثنوا على عودتها للسوشيال ميديا ومشاركتهم تفاصيل من حياتها في الدراسة، ما جعلها تبادلهم المحبة، فكتبت في تعليق لها: “أحبكم والله”.

ووسط تفاعل الجمهور مع حلا الترك، والعكس، سألها أحدهم عن طبيعة الدراسة التي تخوضها في الجامعة، حيث كتبت لها متابعة: “حلا شنو تدرس”، لتشير إلى أنها تدرس تصميم الأزياء والإدارة والتصميم الاستراتيجي.

وكانت حلا الترك قد شاركت متابعيها صورة على حسابها في موقع “إنستغرام”، كشفت فيها عن اختيارها نائباً لرئيس مجلس الطلبة في الجامعة التي تدرس بداخلها.

وتابعت حلا الترك: “أعدكم بأنني سأعمل بكل جهد لأكون عند حسن ظنكم.. وجعلكم فخورين”.