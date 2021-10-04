هند البلوشي تخضع لجلسة “بوتكس” لإزالة تجاعيد الوجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شاركت الفنانة الكويتية هند البلوشي متابعيها كواليس خضوعها لجلسة حقن “البوتكس” ونظافة البشرة، موضحة أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تعرضها لإرهاق ومجهود كبيرين خلال الفترة الماضية.

ووثقت البلوشي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على الموقع الشهير “سناب شات”، ظهرت فيه وهي تخضع لجلسة حقن “البوتكس” وعقبت: “اليوم سوف، أخضع لجلسة نظافة للبشرة، وجلسة نضارة باستخدام بعض الماسكات المرطبة للوجه، وبعد ذلك سوف أخضع لجلسة مهمة وهي حقن (البوتكس)، لكي أقضي على هذه الخطوط التي ظهرت بجانب منطقة العين”.

وأضافت: “الفترة الماضية كانت كلها صعبة ومليئة بالإرهاق، والجهد، وأحتاج حقاً إلى جلسة نضارة للقضاء على هذا الإرهاق الذي تمكن من بشرتي”.

وأظهرت البلوشي في الفيديو الغرفة التي جلست بها، لتلقي جلسة حقن البوتكس، وأوضحت طبيبتها أن بشرة هند تعرضت إلى الإجهاد والأرق مؤخراً، وهذا جعل بشرتها تحتاج إلى نظافة ونضارة، لتبدو أكثر جمالاً وحيوية.

وكشفت الفنانة الكويتية عن خوفها من حقن مادة “البوتكس”، فقالت: “إني حقاً خائفة من هذه الإبر، هل تؤدي إلى جروح أو ألم؟”، لتجيب عليها طبيبتها بأن الإبر بها مادة مخدرة تجعلها لا تشعر بألم أو خوف.

يذكر أن هند البلوشي كانت قد فاجأت جمهورها بقرارٍ غريب حول الحمية الغذائية التي تتبعها منذ فترة، حيث قررت أن تتناول كل ما يحلو لها، والاستمتاع به.

ونشرت حينها هند البلوشي صورةً عبر حسابها في “سناب شات”، وعلَّقت عليها: “قررت أنسى كلمة دايت وأعيش اللحظة واستمتع.. العمر لحظة”.