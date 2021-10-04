اعتقال أريان نجل شاروخان لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: وسط انتشار التقارير الصحافية، وتصريحات بعض نجوم عالم بوليوود الصادمة، بأن نسبة كبيرة من العاملين في هذا المجال يتناولون المواد المخدرة، ألقى مكتب مكافحة المخدرات بالهند القبض على الممثل الشاب أريان خان، نجل النجم الهندي شاروخان بتهمة حيازة المخدرات.

ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام والصحف الهندية، احتجز مكتب مكافحة المخدرات بمدينة مومباي، أريان خان (23 عاماً)، وذلك خلال حملة تفتيشية على الرحلات البحرية، وألقت الشرطة القبض عليه بجانب 7 أشخاص آخرين من صفوة المجتمع، هم: (جوميت شوبرا، فيكرانت تشوكر، مونمون داميشا، أربازميرشانت، إسميث سينغ، موهاك جاسوال، نوبور ساريكا)، كانوا موجودين على متن سفينة برفقة نجل الفنان الشهير، وصادر المكتب المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم.

في البداية، تم الإعلان عن حملة المداهمة والقبض على بعض الشباب المتورطين، وهم 6 شباب وفتاتان، وبمجرد نقلهم لمكتب مكافحة المخدرات لبدء استجوابهم، تم التأكد أن من بين المقبوض عليهم أريان نجل الممثل الهندي شاروخان.

ووفقاً للصحف، فإنه بعد مرور ساعات من الاستجواب، قرر المكتب احتجاز ثلاثة من الثمانية أشخاص المشتبه بهم ومن بين هؤلاء الثلاثة أريان.

وأصدر مكتب مكافحة المخدرات أمراً بتحويل الثلاثة أشخاص ومنهم أريان للمستشفى من أجل الخضوع للفحص الطبي، واختبار المخدرات وظهر أريان في الصور برفقة أفراد الشرطة أثناء اصطحابه للمستشفى ليُجرى تحليل المخدرات.

ووفقاً لصحيفة “تايمز ناو نيوز”، فإن الاتهام في هذه القضية سيتم تأكيده والمعاقبة عليه وفقاً للحالة التي ستقوم التحقيقات بإثباتها هل هي حيازة وتعاطٍ أم اتجار.

وأكدت الصحيفة أنه في حال ثبوت تهمة التعاطي سيكون العقاب خفيفاً جداً، مقارنة بعقوبة الاتجار وستحتاج الشرطة حينها لمعرفة الممول الرئيسي لهم. وأكد مكتب مكافحة المخدرات أنه في حال ثبوت التعاطي فقط يتحتم على المشتبه بهم إمضاء تعهد بعدم التكرار ودفع غرامات مالية.

وأفادت تقارير صحافية أولية بأن والدَيْ أريان جوري خان وشاروخان، توجها لمكتب مكافحة المخدرات من أجل متابعة قضية نجلهما، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد هذه المعلومة.