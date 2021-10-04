شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تتذكرون نجمة مسلسل "باب الحاره" (زوجة العقيد معتز) "شمس بسام" قامت بخلع فستانها قبل دخولها للكافيه فأظهرت صدرها وما بين فخذيها بطريقة فاضحة أغضبت الجمهور...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من جديد كشفت الفنانة السورية "شمس بسام الملا" عن جسدها بشكل فاضح في صورة شاركتها مع جمهورها في اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية.

حيث قامت بخلع فستانها واظهرت مفاتنها بشكل فاضح قبل دخولها أحد الكافيهات السورية بغرض ان الجو حار وانها لا تتحمل حرارة الجو.

وانهالت التعليقات على صورة نجمة مسلسل "باب الحارة" في جزئه الأخير حيث ابدا الجمهور انزعاجهم من تصرفاتها بسبب اطلالتها في زمن انشغال العالم وسوريا بالحرب الحاصلة.

و الجدير بالذكر ان نجمة باب الحارة كانت قد عرفت الشهرة في دورها في المسلسل الشهير باب الحارة بعد عملها في مجال عرض الأزياء و اعتمادها على ارتداء براندات عالمية بغية التسويق للبضائع عبر حسابها الرسمي في انستقرام.