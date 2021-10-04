نادر الأتات و”لايف ستايلز ستوديوز”: تعاون قريب ومفاجآت منتظرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتفق النجم اللبناني نادر الأتات وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” على خطة مشتركة، لتعاون فني سيجمعهما في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم التعاقد رسميًا بين شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ونادر الأتات خلال الأسبوع الجاري في اجتماع سيعقد في بيروت.

وستكون باكورة إنتاج التعاون الفني بين نادر الأتات و”لايف ستايلز ستوديوز”، أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، على أن يتم الكشف عن مفاجآت لاحقة ستنبثق عن تعاون الطرفين في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ قريبًا تنفيذ العمل بالمشروع الفني بين نادر الأتات و”لايف ستايلز ستوديوز”، إذ ينشغل المخرج عادل سرحان في الوقت الحالي بتحضير “ستوري بورد” تناسب الأغنية للانطلاق بتصوير الفيديو كليب.