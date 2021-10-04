شكرا لقرائتكم خبر عن عزة لبيب تكشف كواليس مسرحية "أمر تكليف" بقرى حياة كريمة: كل شهر محافظتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عزة لبيب عن سعادتها بالمشاركة ضمن مسرحية "أمر تكليف" التابعة للبيت الفني للمسرح قائلة لـ"الخليج 365": "نشكر كل الجهات المختصة التي ساعدتنا لعرض المسرحية بأكثر من قرية تابعة لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك بعد الجهد المبذول من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن بالإضافة لكل من ساهم في جعلنا نصل لمحافظات وقرى مختلفة لا يصلها المسرح".

وأضافت: "عرضنا المسرحية في قرى مثل "زفتى"، وذاهبين إلى الشرقية، وكل شهر سنتوجه لمحافظتين آخريين، الأمر الذى يعد بمثابة تنوير فنى لكل المتواجدين هناك، ممن لم يتمكنوا من الذهاب إلى مسارح، وهو ما يعكس هدف الدولة في تنوير المتواجدين هناك بجانب الخطط الذي يقوموا بعملها من تطوير بشكل دائمة لكل المرافق هناك".



المسرحية

وتبذل الدولة جهدًا كبيرًا بكل القرى التابعة لحياة كريمة فى محاولة لتطوير كل المرافق هناك بالشكل الذى يليق بها، وهو الأمر الذى يعكسه ما يحصل على أرض الواقع بشكل يومي بصورة كبيرة.



صور من العرض



فادى خفاجة



مسرحية امر تكليف