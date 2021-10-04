فن ومشاهير

عزة لبيب تكشف كواليس مسرحية "أمر تكليف" بقرى حياة كريمة: كل شهر محافظتين

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عزة لبيب عن سعادتها بالمشاركة ضمن مسرحية "أمر تكليف" التابعة للبيت الفني للمسرح قائلة لـ"الخليج 365": "نشكر كل الجهات المختصة التي ساعدتنا لعرض المسرحية بأكثر من قرية تابعة لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك بعد الجهد المبذول من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن بالإضافة لكل من ساهم في جعلنا نصل لمحافظات وقرى مختلفة لا يصلها المسرح".

وأضافت: "عرضنا المسرحية في قرى مثل "زفتى"، وذاهبين إلى الشرقية، وكل شهر سنتوجه لمحافظتين آخريين، الأمر الذى يعد بمثابة تنوير فنى لكل المتواجدين هناك، ممن لم يتمكنوا من الذهاب إلى مسارح، وهو ما يعكس هدف الدولة في تنوير المتواجدين هناك بجانب الخطط الذي يقوموا بعملها من تطوير بشكل دائمة لكل المرافق هناك".

المسرحية
المسرحية

وتبذل الدولة جهدًا كبيرًا بكل القرى التابعة لحياة كريمة فى محاولة لتطوير كل المرافق هناك بالشكل الذى يليق بها، وهو الأمر الذى يعكسه ما يحصل على أرض الواقع بشكل يومي بصورة كبيرة.

صور من العرض
صور من العرض

 

فادى خفاجة
فادى خفاجة

 

مسرحية امر تكليف
مسرحية امر تكليف

 

العرض المسرحى فى المحافظات
العرض المسرحى فى المحافظات

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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