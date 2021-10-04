شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يواسون إيمى سمير غانم بعد رسالتها المؤثرة لتجاوز أزمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص عدد من نجوم الفن، على مواساة النجمة إيمى سمير غانم، بعد رسالتها الحزينة التي تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التي تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز، حيث إنها تعانى من فترة صعبة بسبب رحيلهما.

وكتبت النجمة إسعاد يونس، قائلة: "ربنا يطبطب علي قلوبكم انتي ودنيا، ويراضيهم في جنته ويطمنهم عليكوا"، وقالت النجمة هند صبرى: "ربنا يصبر قلبك حبيبتي ويرحمهم وحشونا جدا".



إسعاد يونس و أحمد السعدنى



هند صبرى و أكرم حسنى

وقال النجم أكرم حسنى: "ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبركم انتي ودنيا يا ايمي"، وكتب الفنان حمدى الميرغنى: "ربنا يصبركم يارب ويرحمهم ويجمعكم بهما في جنة الخلد إن شاء الله"، وكتبت الفنانة ليلى أحمد زاهر: "ربنا يصبرك ويقويكى حبيبتى ويرحمهم"، وقال الفنان أحمد السعدنى": "يا حبيبتي ربنا يصبرك ويرحمهم يا رب ربنا معاكي"، وكتب الفنان شريف رمزى: "ربنا يهون عليكي يا إيمي ويجمعنا بيهم في الجنة ان شاء لله ".



ليلى زاهر و حمدى الميرغنى

وقالت إيمي في رسالتها التي أرفقتها بصورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا تتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس أنا مش عارفة أكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول"، وأضافت: "وكل حاجة عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده، والحمد الله علي أي ابتلاء أنا راضيه".

كما تسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، من المهرجان القومي للمسرح المصري، وبكت خلال التسليم وقالت: أشكر إدارة المهرجان على التكريم، وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.