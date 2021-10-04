شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "مهاجر بريسبان" لـ جمال ياقوت اليوم وغدًا ضمن عروض القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم وغدًا مسرحية "مهاجر بريسبان" دراماتورج وإخراج الدكتور جمال ياقوت وذلك ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمسرحية من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة ومتوقع أن تنافس بقوة على جوائز المهرجان هذا العام لما يتميز به مخرجها جمال ياقوت بتقديمه عروضًا برؤية إخراجية مبتكرة ومبدعة، حتى ولو كان يقدم نصًا مشهورًا ومعروفًا وقدم من قبل، لكنه في أي عرض يقدمه يقوم بتفكيك النص المسرحي ويعيد كتابته إما بالحذف أو بالإضافة فيقوم بعملية تفكيك ثم إعادة تركيب من جديد برؤيته، ونال من قبل عدة جوائز بمهرجان كثيرة .



مسرحية مهاجر برسبان لجمال ياقوت

مسرحية "مهاجر بريسبان" تأليف جورج شحاتة وبطولة أحمد السعيد وإسلام عوض ورفعت عبد العليم ومحمد سعيد ومها نصر وآمال عبد العزيز ونورهان رمزي وأسلام شوقي وعبد الرحمن هريدي وعلي سعد ويوسف إبراهيم، وموسيقي أسامة علي وأشعار محمد مخيمر وديكور الدكتور محمود سامي والإضاءة لإبراهيم الفرن والتصميم الحركي لكريمة بدير والتدقيق اللغوي للدكتور مدحت عيسي.



مهاجر بريسبان

المسرحية تتناول عودة مهاجر إلى قرية بعد غياب سنوات طويلة، وهو يشعر بالأسي والأسف لأنه ترك ابنًا غير شرعي، واختفي منذ سنوات طويلة، وهو الآن يريد أن يعوض الابن والأم التي غدر بها سنوات الحرمان، لذا فقد عاد إلى القرية بشنطة فيها 5 ملايين من الدولارات كي يمنح الأم وابنه إياها، ولكنه يموت قبل أن يصل لابنه المجهول، وهنا تثور التساؤلات عمن تكون الأم، ومن أجل معرفتها يكلف العمدة سكرتيره بجمع أهل القرية وتعليق صورة المهاجر علي الشجرة من أجل التعرف عليه وتنحصر الشبهات في ثلاثة من النسوة اللاتي عاصرن الرجل في شبابه وفقا لأعمارهن.