شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلى.. أحدث صور للفنانة المعتزلة شمس البارودى فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة شمس البارودى بعيد ميلادها مع أسرتها وزوجها الفنان الكبير حسن يوسف حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 4 أكتوبر من عام 1945.

وينشر ”الخليج 365” فى هذا التقرير أحدث صور للفنانة المعتزلة التى تنشر لأول مرة وتؤكد هذه الصور أن صاحبتها ينطبق عليها المثل القائل "كل ما تكبر تحلى" حيث تظهر شمس البارودى فى هذه الصور بابتسامتها الجميلة وهى ترتدى الحجاب الذى اعتزلت بعد ارتدائه فى أوج شهرتها وشبابها بعد أداء العمرة عام 1982 وقررت الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للعبادة ولأسرتها وزوجها وأبنائها، حيث تزوجت الفنان الكبير حسن يوسف وأنجبت منه أبناءها الأربعة ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله، ورفضت كل المغريات للعودة للأضواء من جديد.

وفى حوار مع النجمة المعتزلة قالت لـ"الخليج 365": "اسمى شمس الملوك جميل البارودى، وأنا الابنة الكبرى لأسرتى التى تتكون من 6 بنات وولد، وكان لى أخت غير شقيقة من أمى اسمها نيفان هى والدة الفنانة غادة عادل وتوفت فى سن صغيرة، وأنتمى لعائلة البارودى السورية، ولنا بيت كبير فى سوريا، وينتهى نسبى إلى الإمام الحسين، ووالدتى مصرية من أصل تركى، وانتقل جدى لأبى إلى مصر، حيث التحق أبى بالجامعة، وعمل مديرًا لمصانع كافورى للغزل والنسيج، ولدت فى الوراق بالجيزة، ثم انتقلنا إلى فيلا بحديقة واسعة بالمعادى، وانضممت فى صغرى لفرق الباليه والجمباز».

وعن بداية دخولها المجال الفنى قالت: «عندما وصلت لسن 16 سنة كنا نزور صديقا لوالدى، وكان يسكن فى نفس العمارة المخرج إبراهيم شكرى، ورآنى، وكان يجهز وقتها لمسلسل قطر الندى، وعرض على والدى أن أقوم بهذا الدور، ولكن أبى وأمى رفضا، لأننى كنت وقتها فى الثانوية العامة، ولكننى فرحت بفكرة الأضواء والشهرة، ورجوتهما أن يقبلا، وبالفعل تم وضع صورى على غلاف المجلات، وبعدها انهالت على العروض، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، ولكن حياتى الفنية كانت قصيرة، وتركت الفن وأنا فى أواخر العشرينيات».



الفنانة المعتزلة شمس البارودى (1)



الفنانة المعتزلة شمس البارودى (2)



الفنانة المعتزلة شمس البارودى (3)



الفنانة المعتزلة شمس البارودى (4)