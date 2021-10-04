المهرجان القومى للمسرح المصري يستحدث جائزة جديدة بتصويت الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استحدث المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة ، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، جائزة جديدة تضاف لجوائزه وهي جائزة أفضل عرض مسرحي بتصويت الجمهور عبر الموقع الرسمي للمهرجان (www.ntfeg.org)

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان إن الجائزة تضاف إلى قائمة الجوائز التي يقدمها المهرجان، موضحا أن التصويت سيكون على الموقع الرسمي للمهرجان، على أن تعلن نتيجة العرض الفائز بالجائزة خلال حفل ختام المهرجان وتسليم جوائزه يوم 9 أكتوبر.

وأوضح "إسماعيل" أن العرض الفائز بجائزة أفضل عرض بتصويت الجمهور، سوف يحصل على شهادة تقدير خلال حفل الختام ، علي ان يبدأ التصويت مساء يوم 8 أكتوبر مع انتهاء آخر عروض المهرجان وحتى الساعة السابعة مساء يوم 9 أكتوبر.