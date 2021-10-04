عمرو دياب يطرح برومو سادس أغاني ألبوم "عيشني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان عمرو دياب برومو سادس أغاني ألبومه الجديد "عيشني"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر إحدى شركات المحمول والمنصات الإلكترونية.

الأغنية بعنوان "حلو التغيير" ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

عمرو عبر صفحته في موقع فيسبوك، كان قد طرح البرومو كتب: "قريبا خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "حلو التغيير" من ألبوم "عيشني"، أدخل على اللينك وأطلب الأغنية"، مع وضع أسماء المنصة والتطبيق الخاص لعملاء شركة المحمول.

وكان عمرو قد سبق وأعلن عن طرح أغنية بعنوان "أذواق"، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وذلك بعد طرحها 3 أغاني ، وهي "إتقل"، و"أحلى والنص"، و "الدنيا بترقص".

الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء الحفل المقام في منتجع واحة آيلة الأردني يوم 15 أكتوبر المقبل، وتتراوح أسعار التذاكر، بين 85، و155، و225، و300 دينار أردني، وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاذها بعد ساعات من طرحها.