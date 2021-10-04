أنغام تهنئ نجلها بعيد ميلاده (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة أنغام نجلها "عمر" بعيد ميلاده، الموافق 4 أكتوبر الجاري.

ونشرت أنغام صور تجمعهما، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "عقبال 100 سنة يا عمري يا حبيب أمك".

وكتبت أنغام على صورة أخرى: "يارب احفظ عمري وروحي"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها.

طرحت الفنانة أنغام، مؤخرًا، أحدث أغانيها الجديدة "ونفضل نرقص" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.

يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية "برضه بتوحشني" مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة روزام.