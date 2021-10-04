محمد توفيق يشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب محمد توفيق على المشاركة في مسلسل «اللعبة ٣» والذي يعمل صناعه على التجهيزات والتحضيرات اللازمة للجزء الثالث، استعدادًا لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ووضع صناع العمل خطة زمنية لبدء التصوير ليكون خلال نوفمبر المقبل كموعد مبدئي للإنطلاق، حيث من المتوقع عرضه خلا موسم رمضان المقبل ويحرص صناع العمل علي لتكوين أحداث جديدة ومختلفة عن الموسمين الأول والثاني وانضمام فنانين جدد لمشاركة الأبطال الأساسيين، سواء كضيوف شرف أو أبطال.

وعرض مسلسل "اللعبة 2" في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة: شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.