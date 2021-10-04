يسرا ترقص في حفل زفاف نجل شقيق حميد الشاعري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت الفنانة الكبيرة يسرا حفل زفاف نجل شقيق المطرب حميد الشاعري، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى أمس.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة يسرا، أثناء رقصها في الحفل مع حميد الشاعري وهشام عباس.

يذكر أن آخر أعمال حميد الشاعري كانت مشاركته في كليب "زحمة الأيام"، الذي جمعه بنجوم التسعينات، وهم: مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهي من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، وإخراج ياسين حسن.

كليب "زحمة الأيام" للفنان حميد الشاعري، هو عودة له بعد غياب 14 عام، منذ أن طرح آخر ألبوماته بعنوان "روح السمارة"، عام 2006، ويتضمن 14 أغنية، جميعها باللهجة المصرية.