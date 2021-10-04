شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تعود للسوشيال ميديا بعد غياب.. وجمهورها: "مختفية فين وحشتينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة مى عز الدين، مرة أخرى على السوشيال ميديا بعد فترة ابتعاد، وشاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها، ودخل متابعوها يتساءلون لماذا الاختفاء والابتعاد كل تلك الفترة.

وكتبت الفنانة نورهان، قائلة: "يا ميويا يا قمر طلتك بالدنيا"، وقالت الفنانة راندا البحيرى: "فينك يا مى وحشتينى"، واكتفى كل من الفنان إدوراد والفنان نيقولا معوض التعليق بإيموجى قلوب على الصورة.



وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة، محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر .



مى عز الدين فى أحدث ظهور

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.