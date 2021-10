شكرا لقرائتكم خبر عن مهووس جيمس بوند ينفق 100 ألف إسترلينى لشراء تذكارات فيلم no time to die "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفق عاشق مهووس بسلسلة جيمس بوند، 100 ألف جنيه إسترلينى على شراء تذكارات فيلم no time to die، وذلك بعد مشاهدته الفيلم 5 مرات حتى الآن، وحسب ما نشره موقع the sun""، فإن هذه المرات قابلة للزيادة.



رجل يجمع مقتنيات جيمس بوند

وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن البريطاني لوك أرنولد، المجنون بالعميل 007، أكد أنه لن يتوقف عن مشاهدة الفيلم طالما يعرض في دور السينما، معترفاً بأن "بوند هو حياته أساساً".

الأكثر من ذلك أن البريطانى لوك، البالغ من العمر 36 عاماً، وهو شاب من شيفيلد، حصل على ترخيص حمل سلاح لكى يحمل نسخة طبق الأصل من مسدسات جيمس بوند، كما أن رقم هاتفه المحمول وعنوان بريده الإلكتروني ينتهي بالرقم 007.



مهووس جيمس بوند يحضر العرض الخاص

ويخزن العاشق المهووس التذكارات في 4 خزانات بغرفة نومه بعد أن أفرغها من ثيابه لكي تستوعبها، ويقول لوك "لا أبالي بالزحام طالما جيمس بوند من حولي".

ويعترف الرجل البريطانى، أنه كثيراً ما يستيقظ ليلاً على حلم لجيمس بوند ويقوم بفتح خزائنه ومشاهدة التذكارات قبل أن يعاود النوم مرة أخرى، كما يتضمن أرشيف الذكريات الخاص به ملصق العرض الأول من فيلم بوند" Quantum of Solace" موقعاً من أبطال العمل، إضافة إلى دعائم تتضمن رقائق البوكر من فيلم "Casino Royale"، والبدلة القتالية التي ارتداها كريج في أحدث أفلامه " no time to die ".



مهووس جيمس بوند

وفي إطار شغفه بسلسلة الأفلام، نظم مطاردة بالقوارب السريعة مع أصدقائه على نهر التايمز فى تقليد لمطاردات بوند الشهيرة، كما خاض مباراة مسلحة وهمية في عربات تلفريك بالقرب من أرينا O2 بلندن.

وفي عام 1995 ظل يشاهد نسخة فيديو من فيلم "جولدن آي" حتى دمر الشريط تماماً، واضطر لشراء نسخة ثانية، وتصاعد حبه للعميل السري الشهير وظل يحضر كل عرض أول للفيلم مهما كلفه من مال منذ فيلم Die Another Day في عام 2002.

وتضم مجموعته التذكارية 3 ساعات ذات إصدار محدود، وكل زوج من النظارات الشمسية التى ارتداها دانييل كريج في أفلامه الأربعة السابقة، كذلك يمتلك "لوك" سترات سوداء وبيضاء كان يرتديها كريج، إضافة إلى قناع ارتداه الشرير سافين، الذي يؤدي دوره رامي مالك في الفيلم الأخير.