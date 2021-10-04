شكرا لقرائتكم خبر عن TMZ: بريتنى سبيرز تستمتع بوقتها بعد تخلصها من وصاية والدها وقد لا تعود للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن خطط النجمة العالمية بريتني سبيرز، ستتغير بعد قضية الوصاية وإعلان خطوبتها، حيث قالت تقارير إعلامية، إنها ليس لديها خطط فورية للعودة إلى المسرح الآن، وأنها ستركز على الاحتفال بفوزها في قضية الوصاية بمشاركة خطيبها سام أصغرى.

وزعمت مصادر لموقع TMZ، أن أميرة البوب ​​لن تعمل خلال الفترة المقبلة، بينما ستظل أولوياتها القصوى هي الاستمتاع بالانتصار فى قضية الوصاية، لافتة إلى أنها قد لا تعود للفن مرة أخرى.

يأتى هذا التقرير بعدما أقال القاضٍي في المحكمة - فى وقت سابق - جيمي سبيرز، من الوصاية التي كانت تتحكم في الحياة الشخصية لابنته البالغة من العمر 39 عامًا، وممتلكاتها التي تبلغ 60 مليون دولار، وذلك بعد 13 عامًا من الوصاية، وحسب التقاير، انفجرت بريتني في البكاء عند سماع الأمر.

وكانت المحكمة العليا فى لوس أنجلوس، قضت برفع وصاية جيمى سبيرز، عن ابنته المغنية بريتني سبيرز، بعد مداولات فى المحكمة استمرت على مدار13عامًا.

ومن جهتها، قالت بريندا بيني قاضية المحكمة العليا في لوس أنجلوس - فى وقت سابق - إن "الوضع الحالي لا يمكن الدفاع عنه.. إنه يعكس بيئة سامة تتطلب رفع وصاية جيمي سبيرز"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان والد بريتنى سبيرز، وافق شهرأغسطس الماضىعلى رفع وصايته عن ابنته بما يعيد لها حق التصرف بممتلكاتها، ومن جهته أعلن محامي نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز أن والدها جيمي سبيرز وافق على التخلي عن وصايته على شؤون ابنته بعد أن اضطلع بهذا الدورلفترة طويلة.

ومنذ ما يقرب من 3 أسابيع، فاجأت النجمة بريتنى سبيرز متابعيها بحذف حسابها على موقع انستجرام مما جعل كثيرين يتكهنوا بأن الأمر يتعلق بمشكلة ما، إلا أن موقع CNN بدوره نشر تقرير حول الأسباب أوضح فيه الأمر مؤكداً أن بريتنى سبيرز التي احتفلت بخطبتها مؤخراً أقدمت على تلك الخطوة، بناء على رغبتها في عدم التفاعل مع متابعيها بنفس الصورة.

وأضاف التقرير استناداً إلى مصادر مقربة من بريتنى سبيرز أنها تعتزم الفترة القادمة التركيز على حياتها بصحبة خطيبها بجانب مشاريعها الفنية.