“الملاكم والفنان”.. عرض مجموعة نادرة من رسومات الأسطورة محمد علي في المزاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت دار بونهامز للمزادات في نيويورك أنّها ستعرض مجموعة نادرةٍ من الرسوم واللوحات التابعة لأسطورة الملاكمة محمد علي، تضمّ 24 قطعة من أعماله الفنية.

ولم يكن شغف الملاكم محمد علي معروفاً بشكلٍ ملحوظٍ، بحيث كان يُحبّ الرسم بين المباريات أو التدريبات. وفي الواقع، كان يصب اهتمامه بالدين والعدالة الاجتماعية في لوحاته، الّتي تحمل بعضها تصوره في الحلبة والرسوم المتحركة مع إمضائه.

وذكر دار بونهامز أنّ هذه المجموعة تشمل لوحة “ستينج لايك بي” أو “إلسع مثل النحلة”، الّتي رسمها محمد علي في عام 1978 أثناء تصوير المسلسل التاريخي المصغر “فريدم رود”، ومن المتوقّع أن تُباع مقابل 40 و60 ألف دولار في الخامس من تشرين الأول.

وأفادت هيلين هول، مديرة الثقافة الشعبية في دار مزادات بونهامز، بأنّ كثيرين يشعرون بالحماس بحيث لم يكن أحد يعرف أنّ محمد علي الملاكم كان أيضاً فنانا، ولم يكن يعرف أحد شيئاً عن أعماله الفنيّة”.

ويُذكر أن بطل العالم السابق في الملاكمة توفي عام 2016 عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد صراعٍ طويل مع مرض باركنسون.