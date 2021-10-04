شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد عز، يظهر فيه داخل سيارته الخاصة وسط تجمهر المعجبين.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يقترب من السيارة ويطلب من أحمد عز مبلغا من المال، وفي رد فعل سريع منه، لبى عز طلب الشاب على الفور ثم غادر المكان بسيارته.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من جمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأبدى رواد “السوشيال ميديا” إعجابهم بتصرف الفنان أحمد عز وتقديرهم لرد فعله الراقي وتصرفه المحترم.

واحتفل الفنان أحمد عز مؤخرا، بنجاح فيلمه “العارف” وتصدره إيرادات السينما.

يذكر أن فيلم “العارف” للنجم أحمد عز، تخطى حاجز الـ 60 مليون جنيه في إيرادات شباك تذاكر الموسم السينمائي الحالي وذلك بعد عرضه يوم 14 يوليو الماضي.

الفيلم من بطولة كل من أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف. أبرزهم الفنان محمد ممدوح. وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.