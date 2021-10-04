فن ومشاهير

عرض مجوهرات هند رستم للبيع بالمزاد في جنيف ودبي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستضيف مدينة دبي اليوم الإثنين العرض الأول لمجموعة نادرة من مجوهرات النجمة المصرية الراحلة هند رستم، في معرض يمتد ثلاثة أيام حتى السابع من أكتوبر الجاري، تمهيدا لبيع القطع الفريدة في مزاد علني سيقام في جينيف يوم 10 نوفمبر المقبل.

المعرض يقام برعاية إحدى دور المزادات العالمية ويضم 8 قطع فريدة من مجوهرات هند رستم، جمعتها من عدة ماركات عالمية كما تم صنع بعض القطع خصيصا لها في الفترة الممتدة من منتصف القرن الماضي وحتى اعتزالها عالم الشهرة مطلع السبعينيات.

وأكد البيان الرسمي للمعرض أن هند رستم اشتهرت بشغفها بجمع المجوهرات والحصول على القطع من جميع أنحاء العالم من خلال محل المجوهرات المفضل لها في القاهرة، بالإضافة إلى تصميم عدد من القطع المميزة.

كما شاركت هند أيضاً بشكل منتظم في المزادات، حيث كانت تبحث عن الأحجار الكريمة المفضلة لديها – الماس والياقوت – وسط التحف المنتقاة.

وقبل المزاد، سيعرض سواراً من الألماس والزمرد وقلادة رائعة وزوج من الأقراط المرصعة بالماس من تصميم ديفيد ويب في قلب دبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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