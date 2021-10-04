شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يكشف كواليس "إجازة مفتوحة" في الاستديو وعلى البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم شريف منير عن صور من كواليس مسلسله الجديد والذي يعرض حاليا " إجازة مفتوحة" ، ورغم عرض المسلسل إلا أن فريق العمل مازال يصور باقي الحلقات علي قدم وساق، خاصة بعد التفاعل الشديد من المشاهدين وارتفاع نسبة مشاهدة "إجازة مفتوحة" علي قناة ON .



شرف منير ولقاء الخميسي ودنيا ماهر في كواليس اجازة مفتوحة



شريف منير في كواليس اجازة مفتوحة



شريف منير ودنيا ماهر ومؤمن نور في جازة مفتوحة



شريف منير ومؤمن نور في كواليس اجازة مفتوحة



شريف منير يصور اجازة مفتوحة علي البحر

ونشر شريف منير علي حساب الانستجرام الخاص به عدد من الصور تكشف كواليس مشاهد جمعته بالفنانين لقاء الخميسي ودنيا ماهر ومؤمن نور ، والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، وكانت المشاهد تصور داخلي وخارجي بالإضافة إلي موقع علي الشاطئ.

وكانت قد كشفت الفنانة لقاء الخميسى، عن فيديو طريف من كواليس مسلسلها "إجازة مفتوحة"، الذى يعرض حاليا علي قناة on، حيث ظهرت فى الفيديو برفقة الفنان شريف منير، وأبنائهم ضمن أحداث المسلسل، أثناء تدريبهم على تأدية رقصة وحركة شبابية شهيرة يؤديها الشباب عادة للاحتفال والتعبير عن تحقيق انتصار ما، وظهر أفراد العائلة الطريفة وهم يحاولون تأدية الرقصة الشبابية فى كواليس تصوير مشاهد المسلسل.

تعرض قناة on، حالياً مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة الفنان شريف منير والفنانة لقاء الخميسى، حيث يواصل أبطال العمل التصوير بالتزامن مع عرضه، وحقق المسلسل نجاحاً كبيرا منذ إنطلاق عرض الحلقات الأولى، من إخراج محمد حماقى.

تصور مسلسل اجازة مفتوحة

شريف منير في كواليس مسلسل اجازة مفتوحة

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

كواليس مسلسل اجازة مفتوحة