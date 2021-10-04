نانسي عجرم تهنئ الشعب العراقي باليوم الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الشعب العراقي باليوم الوطني للعراق الذي وافق أمس 3 أكتوبر.

وكتبت نانسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "في اليوم الوطني العراقي أصدق وأطيب التمنيات لشعب تليق به الحياة ووطن سيبقى مهد الحضارات".

واحتفل الشعب العراقي أمس بيوم الاستقلال، والذي تحولت فيه العراق من ولاية عثمانية لدولة العراق وضمت ولايات "البصرة والموصل وبغداد".

جدير بالذكر أن نانسي عجرم، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط حضور حشد كبير من جمهورها.