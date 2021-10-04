نجلاء بدر تنشر صورة مع عمرو دياب: الهضبة يعني برج الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة نجلاء بدر، على تقديم التهنئة للهضبة عمرو دياب مبكرا قبل حلول عيد ميلاده يوم 11 أكتوبر الجاري.

ونشرت "بدر" صورة تجمعها بالهضبة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عمرو دياب يعني الهضبة يعني برج الميزان، كل سنة وكل مواليد برج الميزان قمر وعسل وطيبين".

يذكر أن أخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "بين السما والأرض"، خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي 2021، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ.

"بين السما والأرض" بطولة النجوم: درة وسوسن بدر وأحمد بدير وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمود البزاوي وغيرهم.