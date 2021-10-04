"حلمت فيه أكون مخرج".. أحمد شفيق يُعلق على تكريمه بمعهد الفنون المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب المخرج أحمد شفيق، عن سعادته بعد تكريمه بالمهرجان العربي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

ونشر شفيق، صورا له من التكريم، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلّق: "كان أفضل تكريم، لأنه من المكان اللي حلمت فيه إني أكون مخرج، والمكان اللي اتعلمت فيه وكان له الفضل عليا.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

وأضاف: "شكراً عميد المعهد العالي للفنون المسرحية أ.د مدحت الكاشف، ورائد الاتحاد د. عبير فوزي.. وألف مبروك لأخويا وصديق الكفاح والرحلة أيمن سلامة، وأتمنى لروجينا مزيد من النجاح والتوفيق".

جدير بالذكر أن أحمد شفيق يواصل عمليات تصوير حكاية "على الهامش" بمسلسل "إلا أنا" الذي يخوض بطولته: نرمين الفقي، صبري فواز، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف أماني التونسي.

المسلسل يتناول العمل قضية اجتماعية وهي التنمر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي في 10 حلقات.