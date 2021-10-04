“عار”.. مفيد فوزي غاضب من بيع منزل فاتن حمامة في مزاد علني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الإعلامي مفيد فوزي على إعلان بيع شقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة بحي الزمالك، واصفاً ما حدث بأنّه عار كبير وأنّه مستاء جداً منه.

وأوضح: “بيع شقق الفنانين من الرموز عار كبير علينا، ولم يكن من اللازم أن يحدث ذلك إطلاقاً، والأحياء يتصرفون في ممتلكاتهم كما يشاؤون”.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر قناة القاهرة والناس: “هل هناك أكبر من رمز أم كلثوم التي في النهاية حوّلت بيتها إلى فندق”.

وكشف عن أنّ الشقة الوحيدة التي أصبحت مزاراً هي شقة عبد الحليم حافظ، رغم ما عُرِض من أموال لشرائها، لكن محمد شبانة استطاع حمايتها وتراثها من البيع.

وتابع أنّه حين يذهب إلى لندن، يحرص على أن يزور دائماً بيت شكسبير، وهو بيت غريب في مكان بعيد وبسيط للغاية، ورغم ذلك الدولة حافظت عليه وجعلته مزاراً تخليداً لأديبهم العالمي.

وكان الإعلان الذي نُشر في جريدة الأهرام اليومية، قد أثار حالة من الجدل، بعدما فوجئ القراء بأنه يخص بيع شقة فاتن حمامة بعمارة “ليبون” في الزمالك بمزاد علني يوم 27 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وجاء نص الإعلان كالآتي: “تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية – الزمالك بمساحة 485 متراً تقريباً، كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري. تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 الساعة 1 ظهراً بمقر الشركة في الدقي الجيزة”.

والشقة في الطابق الثاني عشر، وهي عبارة عن فيلا صغيرة مكونة من طابقين، وكانت تخصص غرفة لابنتها نادية ذو الفقار من الفنان الراحل محمود ذو الفقار، وغرفة ثانية لابنها طارق من الفنان عمر الشريف.

وسكن في عمارة “ليبون” عدد من النجوم في الأربعينات والخمسينات وحتى الستينات؛ منهم الفنانة لبنى عبد العزيز في الطابق الثامن، وليلى فوزي وزوجها الإذاعي جلال معوض في الطابق الثالث، وسامية جمال أيضاً في الدور الثالث لتفادي أعطال الأسانسير التي كانت تقع بها فاتن حمامة دائماً.