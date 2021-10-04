لبلبة تحتفي بتكريمها بجائزة الإبداع الفني للسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفت الفنانة لبلبة بتكريمها منذ أيام قليلة بجائزة الإبداع الفني للسينما ، حيث نشرت صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عدداً كبيراً من الصور لتكريمها من قبل كلٍ من المركز الكاثوليكي المصري للسينما والمجلس العالمي للتسامح والسلام.

وقد قامت الصفحة الرسمية للبلبة بنشر صور التكريم وصور الدرع المحفور عليه صورتها وهي طفلة مبدعة ، وكذلك صورة شهادة تكريم الإبداع الفني وصور للحظات تسلمها جوائز التكريم ، وكتبت تعليقاً على الصور بأنه : “تم منح الفنانة لبلبة جائزة الإبداع الفني والتي نظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما والمجلس العالمي للتسامح والسلام وذلك لعطائها الفني المتميز علي مدار تاريخها الفني وقد تسلمتها الفنانة من الأب بطرس دانيال ومعالي احمد بن محمد الجروان”.

جاء التكريم خلال حفل تسليم جوائز الدورة الأولى من مسابقة الأفلام القصيرة، والتي جاءت تحت عنوان “نحو حياة أفضل” وأقامها المركز الكاثوليكي المصري للسينما برعاية الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي ، وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وقد أعربت لبلبة خلال الحفل عن سعادتها بهذا التقدير الرائع والتكريم المميز والذي يمثل لحظات شديدة التميز والخصوصية لرحلتها الفنية الطويلة ومشوارها الفني الممتد الذي بدأته وهي طفلة صغيرة فى الخامسة من عمرها وواكبت خلاله كبار فناني ومبدعي الفن الجميل والذي استمر سنوات طويلة حيث يظل الفن ينبض في عروق الفنان الذي يحيا بحب وتقدير جمهوره.

وقد انهالت تعليقات محبي الفنانة الكبيرة ومتابعيها بالتهنئة وأمنيات التوفيق والسعادة واستمرار الإبداع.