إيمي سمير غانم: “مش عارفة أكون تمام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة إيمي سمير غانم فشل كل محاولاتها لتجاوز أحزانها بعد فقد والديها النجم سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها غير قادرة على نسيان لحظات عجزها عن إيقاف معاناة والديها من الألم، وطلبت إيمي من كل محبيها الدعاء لها بتجاوز هذه المحنة الصعبة.

ونشرت إيمي صورة لوالديها النجم سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز عبر صفحتها الموثقة على موقع الفيس بوك وعلقت عليها برسالة لوالديها كما اعتادت طوال الفترة الماضية قالت فيها: “كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا بتتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.

أضافت: “بس انا مش عارفه اكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن، بس الحقيقة أنى اوحش من الأول، وكل حاجه عملتها بس مش بهدأ، الحمد لله علي نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد”.

واختتمت رسالتها بمناشدة محبيها قائلة: “بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه واصبر اكتر من كده والحمد لله على اي ابتلاء انا راضية”.

وسبق ان حاول الفنان حسن الرداد دفع زوجته إيمي سمير غانم لطي صفحة الأحزان بعد رحيل والديها، والعودة لممارسة حياتها الطبيعية، مؤكدًا أن حب الناس للراحلين قد يكون مبررًا للصبر ومفتاحًا لعودة الضحكة الحلوة لإيمي.

حسن الرداد، نشر عدة صورة له برفقة زوجته إيمي سمير غانم عبر حسابه بموقع إنستقرام وعلق عليها برسالة طويلة موجهة إليها قائلًا: “مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله ووالدتك الفاضلة اللي أعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس”.

وأضاف حسن الرداد، قائلاً: “إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة في مصر كلها”.

مبادرة الرداد وجدت تجاوبا واسعا من نجوم الفن، فأيدته النجمة التونسية لطيفة بتعليق قالت فيه: “ايوه يا ايمى يا حبيبة قلبي مالناش غير الدعاء والصلاة على ارواحهم ربنا يقويكى وترجعي لجمهورك الى بيحبك وبيحبهم وانا منهم”.

وقالت كنده علوش: “يااارب يقويها ويصبرها حبيبتي ايمي ويخليك ليها وجنبها على طول”.

وعلقت “شيماء سيف قائلة: اللهم امين يا رب يسعد قلبكم يا رب”، وأضافت الفنانة بسمة: “ربنا يخليكم لبعض ويجعلكم سَنَد وظهر لبعض العمر كله، وتضامن أيضا النجوم دارين حداد وملك أحمد زاهر وإيمي طلعت زكريا، ورنا سماحة، والنجمة عائشة بن أحمد.