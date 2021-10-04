هند صبري تبكي بعد مشاهدة هذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة التونسية هند صبري، عن انطباعها الأول بعدما شاهدت صورتها على الملصق الرسمي لمهرجان قرطاج السينمائي في دورته الـ32، مشيرةً إلى أنها أجهشت بالبكاء من فرط سعادتها، خاصة وان هذا المهرجان يمثل قيمة كبيرة في تاريخها الفني، لأنه شهد بدايتها.

وقالت هند صبري خلال لقائها في برنامج et بالعربي: المهرجان يعني لي الكثير، لأن بدايتي كانت من مهرجان قرطاج، خاصة أن الدورة تكرم مفيدة التلاتلي، مخرجة فيلم صمت القصور، وهو أول فيلم لي أنا بكيت لما شوفت الصورة، والصورة التي تم اختيارها كملصق للمهرجان مأخوذة من نفس الفيلم.

يذكر أن الدورة ال32 لأيام قرطاج السينمائية تعقد في الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 06 نوفمبر 2021، وتم الكشف عن الملص الرسمي له وتتصدره صورة للنجمة هند صبري من فيلمها الأول “صمت القصور” للمخرجة مفيدة التلاتلي، وحمل البوستر توقيع أنيس بن عمار وهو مصمم غرافيك وجامعي عاشق للفنون والثقافة وله تجربة ثرية في المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000.

وكشف أنيس بن عمار سبب اختياره لصورة هند صبري في بيان رسمي صادر عن المهرجان قائلا إن تكوين الملصق وتدرجات ألوانه يترجمان سحر الحياة تحت أضواء السينما: دافئة، قوية، حيوية ومبهجة.

أضاف رسالتنا واضحة: إنها أيام قرطاج السينمائية التي تضيء شوارعنا بانعقادها وتزداد الحياة معها دفئا وبهجة. إنها أيام قرطاج السينمائية التي تتجدد بها طاقتنا وتمنحنا هامشا من الفرح والحلم.

واختتم بقوله: نجمتنا “هند صبري” التي انطلقت من هنا طفلة، أثبتت وجودها فيما بعد بموهبتها، تأخذنا نحو تكريم مؤثر لمفيدة التلاتلي: سيدة قوية، نادرة الوجود. جميلة وهي تلتحف بصمتها -صمت القصور-، بكحل عينيها وأحمر شفاهها. تعطينا انطباعا بأنها تتجمل من أجلنا من أجل السينما.