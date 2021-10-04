أول عمل من تأليف معالي المستشار تركي آل الشيخ.. آسر ياسين يكشف سر مسلسل “الثمانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان آسر ياسين بعض تفاصيل مسلسله الجديد “الثمانية”، كتابة معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع منصة “شاهد”.

وقال، في لقاء له مع ET بالعربي: “مسلسل الثمانية تكتمل فيه كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي، واسم الثمانية لا يدل على 8 أشخاص، ولكن أشياء نحن نبحث عنها هل هم مجموعة أم عصابة أم شيء آخر وهل سنحصل عليهم أم لا؟”.

كما أضاف: “العمل يتم تصويره في بلدان مختلفة، ونستطيع أن نقول عليه إنه عالمي، وشخصيتي بهذا العمل مركبة، والمسلسل سيكون له أثر، ونحن نعمل بشكل مكثّف من ناحية كل تفاصيله من تمثيل وكتابة وإخراج ومونتاج وغيرها”.

يشار إلى أنّ المسلسل هو أول عمل من كتابة معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويشترك فيه عديد من الفنانين بجانب آسر ياسين منهم خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، ومحمد علاء.

يُذكر أنّ آسر ياسين تعاون سابقاً مع منصة شاهد في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه، ورشحت الفنانة منة شلبي عن دورها به لجائزة إيمي العالمية.

وشارك في بطولته محمد حاتم، عبد العزيز مخيون، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، عارفة عبد الرسول، مي الغيطي، فيدرا، وشريف سلامة، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، وإخراج محمد شاكر خضير.