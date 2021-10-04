شقيقة السيدة فيروز وجورج وسوف معاً.. “صدفة حلوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان جورج وسوف صورة تحمل دلالات فنية خاصّة، أعادت الجمهور إلى الزمن الجميل، إذ شارك متابعيه بصورة تجمعه بالفنانة هدى حداد، الشقيقة الصغرى للسيدة فيروز، أرفقها بتعليق: “صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى، ابتسامة وروح حلوة وذوق”. كما أتبع التعليق بهاشتاغ ذكر فيه “المدرسة الرحبانية” و”أيام الزمن الجميل”.

يُذكر أنّ سلطان الطرب حظي باحتفاء جماهيريّ حاشد في الأمسية الفنية التي أحياها ضمن مشاركته في نشاطات مهرجان “جرش” بدورته الـ35.

وسُمح بشكل استثنائي أن يزيد الحضور عن 50 في المئة عمّا كان مقرّراً التزاما بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. ففي وقت متأخّر، فتحت إدارة المهرجان الأبواب أمام بيع التّذاكر بسبب الإقبال الكبير والطلب المتزايد على الإصغاء إلى الوسوف، حيث امتلأ المدرّج الجنوبي بنحو 6 آلاف شخص.

كما انتشر مقطع فيديو لأشخاص لم يستطعيوا الدخول بسبب امتلاء المدرج، وقيل إنّ عددهم وصل إلى ألفي شخص.

وبعد أيام على حفل الوسوف، قرّر وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن علي العايد، تعيين مازن قعوار مديراً تنفيذيّاً للمهرجان، بدلاً من أيمن سماوي.

وذكر عدد من المواقع الأردنيّة أنّ هذا القرار يأتي بعد انتقادات كبيرة طالت حفل الوسّوف، بعد انتشار مقاطع فيديو للمدرّجات التي امتلأت بالجمهور، وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

كما أشارت الصحف أنّ ما ظهر في مقاطع الفيديو يتعارض مع بروتوكولات وتعليمات لجنة الأوبئة والقرارات الحكوميّة بضرورة تشغيل المسارح بنصف طاقتها الاستيعابية، وهو ما لم يحدث في حفل جورج وسّوف، حيث امتلأ المسرح بشكل شبه كامل.