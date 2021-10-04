سعد لمجرد يصدم جمهوره: نمت في الشارع وكنت جائعاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان سعد لمجرد ضيفاً مع الفنان أمير كرارة ببرنامج “سهرانين”، وتحدّث عن مواقف واجهته في بداية مشواره الفني صدمت جمهوره.

وخلال البرومو، أكّد وجود مشروع تمثيلي له في الوقت القريب، ممازحاً كرارة: “أعطونا فرصة”.

وغنّى “مشيت خلاص” لوائل جسار، و”جانا الهوى” لعبدالحليم حافظ، وأغنيته الشهيرة “أنت معلم” بالإضافة إلى الديو الذي جمعه بالفنان محمد رمضان “انساي”.

وتحدث عن معاناته في بداية مشواره الفني، قائلاً: “نمت في الشارع وجعت كثيراً، ولم يكن لدي فلوس وعندي هدف أمام عيني وسوف أوصل له”.

ويُشار إلى أنّ سعد لمجرد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم “انتى حياتي”، على موقع “يوتيوب” وتعاون فيها مع فريق كاليما، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية أكثر من 15 مليون مشاهدة.

ويعرض برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، عبر قناة “أون”، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة