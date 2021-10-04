شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين دولار إضافية لـ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، بـ حوالى 8 ملايين دولار خلال الأسبع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 368 مليونًا و876 الف دولار منذ وصوله دور العرض حول العالم، وكان قد حقق 71 مليونًا و400 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل، الذى طرح منذ يوم 3 سبتمبر الماضى.

وأنقسمت الإيرادات بين 201 مليونًا و699 ألف دولار بـ دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، و167 مليون و 176 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.