شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يتعاون مع الملحن أحمد زعيم فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم راغب علامة مع الملحن أحمد زعيم فى أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال القترة المقبلة، وذلك بعد آخر أغنياته "فورًا غرام" وهى من كلمات تراث نمير وألحان على سالم.

وأحيا النجم راغب علامة، حفلا غنائيا الأيام الماضية في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد من النجوم منهم روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.

افتتح راغب علامة فقرته بـ"يا غايب" بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد، وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجه الشكر أيضًا لمنظم الحفل وليد واستمرت فقرته الغنائية قرابة الساعتين قدم خلالهما "اللي باعنا"، "نسيني الدنيا"، "فورا تدخل حياتي"، "أنا اسمي حبيبك" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الحضور.

يذكر أن زعيم طرح مؤخرا "مش عادية" للمطرب هيثم شاكر والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.