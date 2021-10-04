شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتعاون مع الملحن عمرو الشاذلى في 3 أغانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب تامر عاشور مع الملحن عمرو الشاذلى في 3 أغانٍ متنوعة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة منهم أغنيتان من كلمات محمود عليم وتوزيع عمرو الخضرى وأغنية أخرى من كلمات حسام سعيد وتحمل عدد من المفاجآت.



تامر عاشور وعمرو الشاذلى

من ناحية أخرى طرح تامر عاشور مؤخرًا أحدث كليباته التى تحمل اسم "بقول عادى" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل، وتقول كلماتها: "بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة بقول عادي، لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة ومهما ببان کویس أو طبيعي وبعده ريحني مجرد سيرته".

كما كشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة.